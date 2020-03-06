Таблетки Эритромицин — яркий представитель препаратов антибактериального ряда. Медикамент применяется в различных сферах с целью борьбы с чувствительными к влиянию действующего вещества микроорганизмами.

Состав препарата

Основное действующее вещество в составе таблеток — это эритромицин. Именно благодаря ему обеспечивается антимикробная активность медикамента. В качестве вспомогательных веществ в состав включены:

коллоидный безводный диоксид кремния;

лаурилсульфат натрия;

стеарат магния;

кроскармеллоза натрия и др.

Важно учитывать, что при смене лекарственной формы состав вспомогательных веществ будет значительно меняться. Например, в мази будет присутствовать белый парафин, метабисульфит натрия и др.

Важно! Независимо от количества вспомогательных веществ в различных формах препарата, они не оказывают лечебного эффекта, а только помогают сохранить агрегатное состояние медикамента, продлить его срок годности.

Дозировка, формы выпуска и производители

Таблетки Эритромицин выпускаются в 4 основных дозировках. Это 100, 200, 250 или 500 мг. Однако помимо таблеток препарат выпускается также в виде:

глазной мази с содержанием действующего вещества 10000 ед в 1 г;

леофилизата, который используется для приготовления растворов для инфузий (1 флакон содержит 100 мг активного вещества).

Эритромицин — популярный антибиотик. Его производством занимаются многие фармацевтические компании. Среди них:

Биосинтез;

Борщаговский ХФЗ;

Тюменский химико-фармацевтический завод;

Санто и др.

Терапевтическое действие (от чего таблетки)

Эритромицин — основное действующее вещество таблеток — это антибиотик из группы макролидов. Лекарство обладает антибактериальным эффектом, останавливая размножение патогенной микрофлоры.

Препарат активен в отношении разнообразных грамположительных и грамотрицательных бактерий.

Важно! Препарат оказывает малое влияние на кишечные палочки, шигеллы, сальмонеллы, так что может быть не эффективен в лечении инфекций, вызванных этими бактериями.

Показания, противопоказания и побочные действия

Лекарство Эритромицин относится к классу антибиотиков. Из-за этого важно учитывать показания к его применению, противопоказания и возможные побочные действия.

Показания Противопоказания Побочные эффекты Инфекционные поражения верхних и нижних дыхательных путей, ЛОР-органов Индивидуальная непереносимость действующего вещества или его вспомогательных компонентов Ототоксичность (возможно снижение слуха на фоне использования эритромицина) Поражение инфекционными агентами гепатобилиарного тракта Тяжелая функциональная недостаточность печени Тошнота, рвота, тенезмы, боли в эпигастрии Бактериальные поражения кожного покрова, мягких тканей различной локализации Одновременное применение с пимозидом, эрготамином и рядом других препаратов Панкреатит Мочеполовые инфекции, встречающиеся у беременных женщин Различные ухудшения слуха, выраженные достаточно сильно Мерцательная аритмия Хламидиоз неосложненного типа течения Период грудного вскармливания Риск развития флебита в местах инъекций Гонорея Аллергия, эозинофилия Первичный сифилис при аллергической реакции на пенициллины Специфические инфекции типа трахомы, скарлатины, листериоза и др.

Запомните! Эритромицин проявляет ототоксичность, так что при снижении слуха на фоне прима препарата обращение к врачу обязательно!

Инструкция по применению

Инструкция по применению Эритромицина не представляет сложностей. С ней необходимо ознакомиться каждому, кто планирует прием препарата.

Общие рекомендации

Эритромицин — антибиотик, который допускается использовать в лечении маленьких детей, а также беременных женщин, если в этом есть необходимость. Препарат эффективен в отношении многих бактерий, но перед началом лечения рекомендована постановка теста лекарственной чувствительности.

Медикамент категорически запрещено использовать при почечной, печеночной недостаточности.

Важно! Алкоголь и Эритромицин несовместимы, так как этиловый спирт усиливает негативное влияние препарата на печень!

Используя таблетки Эритромицин в лечении пожилых людей, стоит помнить о том, что риск ототоксичных реакций выше, чем у молодежи.

Рекомендуемая дозировка и режим приема

Таблетки Эритромицина принимаются внутрь. Их рекомендуется запивать простой водой.

Для взрослых и подростков старше 12 лет рекомендуемая доза составляет 250 мг. Прием лекарства повторяют каждые 4 часа, чтобы поддержать его концентрацию в кровеносном русле. Суммарная доза за 24 часа не должна превышать 4 г.

Если инфекция протекает тяжело, единоразовую дозу можно увеличить до 500 мг.

При лечении гонореи рекомендуется пить по 500 мг препарата каждые 6 часов в течение 3 суток, а затем на 7 дней перейти на дозировку 250 мг каждые 6 часов.

При хламидиозе лекарство Эритромицин назначается по 500 мг 4 раза в день на неделю.

Важно! Длительность курса терапии в каждом случае подбирается в индивидуальном порядке. Если инфекция тяжелая, возможно лечение длительностью до 14 дней.

Глазную мазь рекомендуется наносить на пораженные зоны в среднем 2-3 раза в день, но в некоторых случаях кратность нанесения может возрастать до 4-5 раз в день.

Лекарство для детей: инструкция и дозировка

Эритромицин – препарат, который можно применять в лечении маленьких детей. Дозировка подбирается индивидуально и зависит от возраста ребенка в первую очередь. Так рекомендуется:

детям до 4-х месяцев рассчитывать дозу, исходя из рекомендации 20-40 мг препарата на 1 кг веса;

детям старше 4-х месяцев и до 12 лет дозу рассчитывают, исходя из рекомендации 30-50 мг на кг веса.

Как и у взрослых пациентов, длительность курса лечения может варьироваться в зависимости от тяжести течения заболевания.

Аналоги лекарства

Эритромицин – распространенный антибиотик, имеющий множество аналогов. На фармацевтическом рынке можно найти, как аналоги по составу, так и аналоги по эффекту.

Аналоги по действующему веществу

Таблетки Эритромицин имеют множество аналогов по действующему веществу. Это значит, что основным компонентом в препаратах является одноименный активный компонент. Среди аналогов Эритромицина по составу можно назвать:

Азивок;

Илозон;

Альтроцин;

Азитрус;

Хемомицин и др.

Аналоги по эффекту

К аналогам по эффекту относят препараты, сходные по эффектам, показаниям и противопоказаниям, но имеющие в составе иное действующее вещество. Аналогов по эффекту у таблеток Эритромицина также много. Среди них:

Клацид – препарат, в состав которого в качестве основного действующего вещества входит кларитромицин;

Дорамицин имеет в составе спирамицин, аналогичный по показаниям, показаниям и побочным эффектам;

Вильпрафен в качестве активного компонента имеет джозамицин в составе.

Решив заменить Эритромицин аналогом по эффекту, необходимо предварительно проконсультироваться с лечащим врачом!

Мнения о лекарстве врачей и пациентов

Таблетки Эритромицин в большинстве своем обладают положительными отзывами. Врачи отмечают эффективность препарат в отношении многих инфекций, наличие нескольких лекарственных форм, что позволяет использовать медикамент при различных локализациях процесса.

Пациенты, в свою очередь, говорят о хорошей переносимости лекарства Эритромицин. Многие больные в качестве преимущества называют возможность использования медикамента в лечении беременных и детей.

Где купить Эритромицин?

Стоимость на таблетки Эритромицин варьируется в зависимости от аптечной сети, дозировки медикамента. Так, например, 20 таблеток дозировкой в 250 мг могут стоить от 100 до 150 рублей. Если доза будет более высокой, цена на 20 таблеток также будет выше. 500 мг могут стоить от 200 до 300 рублей в разных аптеках.

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